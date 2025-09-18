Più clienti esclusivi meno borghesia I marchi del lusso voltano pagina
La morte di Giorgio Armani rivela quanto sta accadendo nel settore dell’alta moda: le maison sono controllate da pochi colossi, inflazione e prezzi alle stelle erodono i consumatori potenziali. Ma c’è chi rimane «popolare». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: clienti - esclusivi
Come attrarre clienti esclusivi per il tuo business nel mondo del lusso?
Sconti esclusivi con l’app Famila Adriatica! Accedi al portale delle convenzioni riservate ai Clienti Famila Club e richiedi subito il tuo codice sconto del 15% da usare sullo shop online Adidas! Come funziona? Apri o scarica l’App Famila Nord Est https://ww - facebook.com Vai su Facebook
Polizze, per i clienti top meno vincoli d’investimento. Ivass rivede le regole dei prodotti linked - I clienti con maggiori disponibilità economiche, o con più alta propensione al rischio e solide competenze finanziarie, potranno investire in polizze assicurative più rischiose e, ovviamente, ... Segnala milanofinanza.it