Pistola in faccia alla commessa | Dammi i gioielli o ti sparo

Bresciatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rapina è stata solo tentata, ma è stata comunque una mattinata ad alta tensione a Desenzano del Garda. Intorno alle 10 di mercoledì una gioielleria del centro è finita nel mirino di una rapinatrice, una donna armata di pistola e con il volto parzialmente coperto di un foulard: è entrata in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

