Pistocchi critico | L’Inter vince ma non entusiasma In difesa l’impressione che ho è questa

Le parole di Maurizio Pistocchi, noto giornalista, dopo la vittoria dell’Inter sul campo dell’Ajax in Champions League. Tutti i dettagli. L’ Inter comincia con tre punti la sua avventura in Champions League 202526. All’Amsterdam Arena, i nerazzurri di Cristian Chivu hanno superato l’ Ajax 2-0 grazie alla doppietta di Marcus Thuram, autentico protagonista di serata. Un successo importante per la classifica e per il morale, arrivato dopo giorni complicati in campionato. Ma nonostante la vittoria, non tutti gli osservatori sono rimasti pienamente convinti dalla prestazione della squadra. Tra questi c’è Maurizio Pistocchi, che su X ha commentato l’esordio europeo dell’Inter: «Nella prima di Champions vince solo l’Inter, merita ma non entusiasma: sullo 0:0 la salva Sommer con una enorme parata su Godts, poi arrivano i gol da palla inattiva di Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com

