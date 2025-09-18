Pisa l' Università non denuncia gli studenti pro-Pal che hanno aggredito il professor Zucchi
"Solo il professor Casella ha denunciato. Nei dibattiti sulla tragedia di Gaza che abbiamo tenuto in ateneo, non ho condiviso quasi per niente le sue posizioni. Le ritengo troppo vicine alla narrazione del governo d’Israele". Il professore Riccardo Zucchi, rettore dell’ Università di Pisa, intervistato dalla Stampa spiega che l'Ateneo non ha denunciato i 20 studenti pro-Pal protagonisti del blitz contro il professore Rino Casella e precisa che sebbene nei dibattiti organizzati "il professore ha espresso le sue posizioni da simpatizzante di Israele ", tutto questo "non giustifica ciò che è accaduto, la lezione interrotta, i pugni, le aggressioni". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
