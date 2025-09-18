Pippo il cane di quartiere prosegue la riabilitazione

Aggiornamenti sulle condizioni di salute di Pippo, il cane di quartiere, investito da un'auto lo scorso 14 luglio. Pippo ha riportato diversi traumi, tra cui una brutta frattura a tibia e perone per la quale è stato operato. Nonostante l'età e il sovrappeso, è riuscito a rialzarsi dimostrando una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Pippo, il cane di quartiere, prosegue la riabilitazione.

Pippo, parte la riabilitazione per il cane di quartiere: altro passo per la guarigione - Pippo, il cane di quartiere mascotte della citta' capoluogo, sara' ricoverato in una clinica veterinaria per la riabilitazione.

