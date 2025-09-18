Pioppo Futsal in trasferta sabato a Capaci per la seconda giornata del Campionato di Serie C1 ad attendere i gialloverdi l’Isola C5

Trasferta in un campo difficile contro i biancoblu che nella prima giornata ha portato a casa i primi 3 punti stagionali L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

