Piombino | Finge di voler comprare un' auto ma truffa la proprietaria e si fa accreditare 500 euro | denunciato

Un 55enne residente a Torino è stata denunciata con l'accusa di essere l'autrice di una truffa perpetrata ai danni di una cittadina di Piombino. Quest'ultima aveva inserito un annuncio per la vendita di un’auto su un sito internet e poco dopo è stata contattata dell'uomo che si è qualificato come. 🔗 Leggi su Livornotoday.it