Piomba con l’auto nella festa Guidatore bloccato dai poliziotti
Come un pazzo, si è infilato con l’auto nell’ area pedonale, tra le famiglie e i tanti bambini che, domenica, stavano affollando la festa di strada di via Olmetola. Zigzagando e accelerando, diretto verso lo stand con i giochi per i più piccoli. Per fortuna, tra la folla c’erano anche alcuni poliziotti: un agente del Reparto mobile, intuito il pericolo, ha prima gridato al guidatore di fermarsi: "Ci sono dei bambini", gli ha urlato; poi, visto che l’altro non accennava a dargli retta, si è proprio buttato sull’auto per bloccarlo. A quel punto il ragazzo alla guida, un ventiduenne neopatentato già con precedenti per risse stradali, si è fermato ed è sceso per aggredirlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
