Pio Esposito nuova occasione dal primo minuto contro il Sassuolo?

Dopo l’esordio europeo che lo ha messo subito sotto i riflettori, Pio Esposito potrebbe tornare in campo già domenica nella sfida di campionato contro il Sassuolo. Cristian Chivu, chiamato a conquistare tre punti fondamentali per la corsa in Serie A, sta valutando la possibilità di affidarsi ancora al giovane attaccante classe 2005, convinto che abbia la freschezza e la personalità giusta per affrontare anche lo scoglio San Siro dal primo minuto. L’allenatore nerazzurro sa bene che il Meazza è da sempre un palcoscenico che può esaltare ma anche bruciare i giocatori, e per questo vuole mettere Esposito alla prova. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: esposito - nuova

Chi è Pio Esposito, la nuova stella dell’Inter esplosa al Mondiale per Club

Hojlund Inter, cosa cambia dopo l’espolsione di Pio Esposito: c’è una nuova sensazione

Pio Esposito, come corre la nuova Inter. La rivoluzione soft di Chivu: ora il Fluminense

- Continua la nuova rubrica de #IlCrotonese a cura di Danila Esposito. Domani ¯ 9 , in #edicola con Il Crotonese una nuova intervista speciale. Questa settimana la protagonista è il , - facebook.com Vai su Facebook

Prime convocazioni per Gattuso: le novità sono Leoni, Fabbian e Pio Esposito, tornano Mancini e Scamacca; Inter, l’estate di Pio Esposito e quel feeling speciale con Chivu; SEI GIOVANI DA TENERE D’OCCHIO IN SERIE A ENILIVE.

Da Pio Esposito a Bernasconi, fino a Camarda: il talento italiano sta tornando protagonista? - Da Pio Esposito a Bernasconi, fino ad arrivare a Camarda: la nuova generazione di calciatori nazionali si sta pian piano prendendo le luci della ribalta ... Riporta pianetalecce.it

Serie A: da Hojlund a David, da Nkunku a Ferguson passando per Esposito e Krstovic. Le big hanno un nuovo nome in attacco - Il problema della scarsa propensione al gol in Serie A è dovuto anche alle rivoluzioni che le big hanno attuato nei rispettivi reparti offensivi. Si legge su ilmessaggero.it