. Le ultime. Pio Esposito ha impressionato tutti nel suo debutto in Champions League contro l’ Ajax, dimostrando che si può essere tra i migliori in campo anche senza segnare. Nonostante non abbia trovato la rete, l’attaccante dell’ Inter ha avuto un impatto fondamentale sulla partita, mettendo in mostra tutte le sue qualità: tecnica, altruismo e determinazione. Un contributo importante nella manovra offensiva. Nonostante l’assenza di gol, Esposito ha fornito diversi passaggi chiave, soprattutto per Marcus Thuram e Denzel Dumfries, che però in quelle occasioni non hanno trovato la via del gol. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito Inter, esordio da sogno in Champions League: c’è un dato che balza all’occhio! Il precedente con Balotelli e Santon