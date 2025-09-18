Pio Esposito il siparietto con Sebastiano tutto risate ed orgoglio | Devi fare gol altrimenti…

L’esordio in Champions League con la maglia dell’ Inter, impreziosito dalla vittoria sul campo dell’ Ajax, è già un ricordo indimenticabile per Pio Esposito. A soli 20 anni e 81 giorni, l’attaccante nerazzurro si è presentato davanti ai microfoni di Prime Video con la spensieratezza di chi vive un sogno. Alessia Tarquinio, nel corso dell’intervista, ha voluto regalargli una sorpresa speciale: la chiamata in diretta al fratello Sebastiano, ex Inter e oggi al Cagliari. Il siparietto tra i due fratelli ha strappato sorrisi agli spettatori: “ La mia famiglia mi ha fatto tanti complimenti, ho già letto diversi messaggi “, ha raccontato Pio, prima della battuta del fratello: “ No, io non ti ho fatto nessun complimento “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

