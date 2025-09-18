Fa a sportellate, lotta, protegge palla, fa salire la squadra e manda in porta i compagni. L’esordio in Champions League di Francesco Pio Esposito nel match tra Inter e Ajax non è stato sicuramente quello di un giovane ragazzo che lo scorso anno giocava in Serie B. Chivu – che lo conosce già dalle giovanili nerazzurre – lo ha lanciato dall’inizio con coraggio al posto di un affaticato Lautaro Martinez. Lui ha risposto “presente”, con una prova matura, di sostanza, sacrificio ma anche di qualità. Basta vedere gli assist smarcanti per Thuram prima, Calhanoglu e Dumfries poi. Perché Pio Esposito non è solo una prima punta da 191 cm e oltre 80 kg che sta lì a battagliare con i difensori avversari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Pio Esposito fa impazzire i tifosi: "Deve giocare sempre". Com'è andato l'esordio in Champions dell'attaccante che fa sperare l'Inter e la nazionale