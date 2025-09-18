Pio Esposito a Inter TV | Abbiamo realizzato tutti gli esordi e ora è dobbiamo iniziare con il piede giusto

Pio Esposito, attaccante nerazzurro, ha raccontato la sua prima esperienza europea e il debutto in una stagione importante per l’Inter. Pio Esposito ha vissuto una serata memorabile alla Johan Cruijff Arena, dove l’ Inter ha battuto 2-0 l’ Ajax nella prima giornata di Champions League. Il giovane attaccante ha potuto assaporare per la prima volta l’atmosfera della massima competizione europea, un momento che rappresenta il coronamento di anni di sogni e sacrifici nel mondo del calcio giovanile. Il ragazzo, nel post partita, ha sottolineato quanto sia stato emozionante percepire la musica della Champions e quanto questa esperienza rappresenti un traguardo importante per tutti i giovani calciatori che iniziano a muovere i primi passi nel calcio professionistico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito a Inter TV: «Abbiamo realizzato tutti gli esordi e ora è dobbiamo iniziare con il piede giusto»

