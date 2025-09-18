Pink Floyd | Wish you were here compie 50 anni

I Pink Floyd non esistono più e non torneranno mai dal vivo per i dissapori insanabili tra Roger Waters e David Gilmour. Eppure la loro musica è ovunqu e grazie a una raffica di nuove uscite: Come lo storico Live at Pompei, pubblicato in vinile e cd per la prima volta nei scorsi mesi e andato ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo. In questi giorni David Gilmour è al cinema con il film dedicato ai sei concerti al Circo Massimo di Roma del settembre 2024. A tutto ciò si aggiunge la notizia della pubblicazione il prossimo 12 dicembre del cofanetto deluxe per celebrare i 50 anni di Wish you were here, un album capolavoro, definito da Roger Waters “l’ultimo grande album collettivo dei Pink Floyd”. 🔗 Leggi su Panorama.it

