Arezzo, 18 settembre 2025 – Venerdì 19 settembre è la giornata del Premio Tutino Giornalista istituito per commemorare la figura del fondatore dell'Archivio dei diari, e offrire un riconoscimento simbolico, oltre che uno spazio di celebrazione, ai nuovi protagonisti del giornalismo che ogni giorno onorano con capacità, coraggio e dedizione, la professione che Saverio Tutino ha più amato. Il Premio quest'anno è attribuito alla giovane reporter palestinese Rita Baroud «per esprimere gratitudine, per il suo contributo alla verità». Ventuno anni, studentessa di lingue, Baroud ha raccontato la guerra in Palestina con un diario dal campo profughi nella Striscia di Gaza, dove è nata e cresciuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pieve, il Premio Tutino Giornalista a Rita Baroud