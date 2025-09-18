Pietro Fanelli volto dell’Isola dei Famosi formerà i docenti trentini

18 set 2025

Quattro incontri formativi per docenti sull’arte e la poesia con Pietro Fanelli: modello, tiktoker ed ex concorrente del programma “L’Isola dei Famosi”. È questa l’iniziativa del Mart che ha fatto discutere non pochi insegnanti trentini, dubbiosi del fatto che il noto influencer abbia. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

