Piero Pelù in 2mila al concerto per la Palestina Tutto esaurito alle Cascine

Firenze, 18 settembre 2025 – In 2mila hanno partecipato questa sera, giovedì 18 settembre, all’S.O.S. Palestina!, il concerto - manifesto ideato da Piero Pelù all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze, sold out da giorni. Tantissime persone presenti, le bandiere palestinesi in cielo. “La situazione a Gaza e in Cisgiordania sta precipitando sempre di più. Ora c’è anche il black-out della rete – ha detto Piero Pelù –, per nascondere i crimini di guerra dell’esercito israeliano. Stiamo assistendo in diretta a un massacro di civili inermi, di operatori umanitari, di giornalisti. Per questo chiediamo a gran voce: pace, pace, pace!”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

