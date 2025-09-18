Pierina Paganelli parla il figlio Giuliano | Se fossi morto nell'incidente forse mamma sarebbe ancora viva

18 set 2025

“Se fossi morto io nellincidente, forse mia mamma sarebbe ancora viva". Parla Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nell'ottobre 2023 a Rimini. L'uomo era stato investito nel maggio 2023 mentre andava al lavoro in bicicletta. Pochi giorni fa si è aperto il processo a Louis Dassilva, il 35enne accusato di aver assassinato la donna. "Persona tremenda, ce lo dirà il processo", ha detto Saponi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

