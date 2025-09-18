Piede diabetico | ad Alberto Piaggesi il premio ' Life Time Achievement Award'
In occasione del ventesimo congresso europeo del Gruppo di studio del piede diabetico dell’Associazione europea di Diabetologia, tenutosi a Praga dal 12 al 14 settembre scorsi, Alberto Piaggesi, direttore della Sezione dipartimentale Piede diabetico dell’Aoup, è stato insignito del premio Life. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: piede - diabetico
? GIOVEDÌ 9 OTTOBRE Il Dr. Matteo Compagnoni, Podologo e Dottore in Scienze Motorie, con Master in Podologia Diabetica presso Tor Vergata, Ricercatore in piede diabetico presso l’Università Tor Vergata e con Perfezionamento in Biomeccanica del mo - facebook.com Vai su Facebook
Piede diabetico: ad Alberto Piaggesi il premio 'Life Time Achievement Award'; Piede diabetico: Alberto Piaggesi premiato negli Stati Uniti; Gestione Piede diabetico: Alberto Piaggesi, Pisa riceve all’Aja la medaglia d’onore.
Trattamento del piede diabetico: il dottor Piaggesi riceve la medaglia d’onore - universitaria pisana è stato premiato a L’Aja, nei Paesi Bassi Pisa, 22 maggio 2023 - Come scrive lanazione.it
Riconoscimenti: il dottor Alberto Piaggesi premiato negli Stati Uniti - Il direttore della sezione dipartimentale Piede diabetico dell’Aoup è stato premiato per la sua attività scientifica, didattica e assistenziale Pisa, 13 novembre 2024 - Riporta lanazione.it