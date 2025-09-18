Picinisco Soavità d' autunno
Il 27 settembre 2025, Picinisco si veste dei colori e dei sapori dell’autunno per celebrare la 13ª edizione di “Soavità d’Autunno”. Un’intera giornata dedicata a esplorare il regno dei funghi e a gustare le prelibatezze del territorio, tra micologia, gastronomia, musica e intrattenimento per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: picinisco - soavit
'Sole d'autunno' di Segantini in mostra fino al 31 marzo - Acquistata per 3 milioni di euro dal Comune di Arco, 'Sole d'autunno', opera del pittore trentino Giovanni Segantini, uno dei protagonisti del simbolismo di fine Ottocento, si potrà vedere ancora per ... Secondo ansa.it
Equinozio d’autunno, il 22 settembre segna il cambio di stagione - Un evento che unisce scienza, cultura e tradizione, con il cielo che promette nuovi spettacoli La pioggia di questo periodo, ha dato già un ... Segnala iodonna.it