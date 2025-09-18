Picchiato in strada sotto gli occhi di una mamma con il figlio neonato

Momenti di paura questa notte, giovedì 18 settembre, poco dopo le tre a Vimercate, dove un uomo di 34 anni, ubriaco, è stato aggredito in largo Europa da uno sconosciuto che dopo averlo picchiato al culmine di una lite per futili motivi, si è dato alla fuga prima dell'arrivo delle forze. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

