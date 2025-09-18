Picchia marito e suocero in casa | arrestata per maltrattamenti

Bolognatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Botte e insulti al marito e al suocero di 86 anni. Violenze che una donna 51enne perpetrava da tempo nella casa a Medicina, finché l’anziano signore, disperato, non ha contattato il 112. La nuora è finita così in manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Si è scagliata anche contro i carabinieri arrivati a casa per portarla in caserma

