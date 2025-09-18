Picchia la moglie e la minaccia di morte perché non guadagna abbastanza

18 set 2025

Per anni avrebbe tormentato la moglie con violenze fisiche e psicologiche, accusando la donna di non portare a casa abbastanza soldi. Protagonista un uomo di 36 anni residente in provincia di Padova, per cui il gip ha ordinato l'allontanamento dalla casa e il divieto di avvicinamento alla parte. 🔗 Leggi su Today.it

