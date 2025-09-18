Picchia la compagna e violenta la ex minacciandola con una pistola | 25enne arrestato a Benevento

Il 25enne è accusato anche di aver minacciato e perseguitato un 35enne della provincia di Benevento, a scopo intimidatorio. Per l'indagato sono scattati gli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: picchia - compagna

Picchia la compagna e pretende soldi per la droga: 36enne allontanato dal giudice

Picchia la compagna e le impedisce di imparare l’italiano: tolto il permesso di soggiorno ed espulso per pericolosità sociale

Inferno domestico a Ferentino, 70enne terrorizza e picchia l'ex compagna e la figlia

Violenza per una slot machine: picchia la compagna che lo critica per il gioco - facebook.com Vai su Facebook

Picchia sul treno la compagna perché incinta, arrestato 27enne #Mantova #11settembre - X Vai su X

Milano: sequestra la ex, la picchia e la violenta per ore. Quando si addormenta, lei chiama il 112; Picchia l'ex compagna e la figlia intervenuta per difenderla; Picchia e insulta l'ex fidanzata, poi investe lei e le sue amiche.