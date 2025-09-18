Picchia la compagna e i 2 figli minori e poi li minaccia con un coltello

Paura ieri (17 settembre) a Vairano Patenora. Nella frazione Scalo un 42enne è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione dopo aver aggredito la compagna convivente e i due figli minori, minacciandoli anche con un coltello da cucina.Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma. 🔗 Leggi su Casertanews.it

