Picchia e maltratta la compagna al culmine di una lite | arrestato 36enne

In provincia di Bergamo c'è stata l'ennesima violenza domestica. La vittima, dopo essere stata picchiata dal compagno 36enne, ha chiamato i Carabinieri che lo hanno arrestato.

Curno, per anni picchia e maltratta la fidanzata. Arrestato, è in carcere - Nella notte di domenica i carabinieri di Curno hanno arrestato un giovane di 36 anni, di origini boliviane, responsabile di maltrattamenti nei confronti della fidanzata convivente, di anni 39. Scrive bergamo.corriere.it