PRATO A New York è saltata all’ultimo momento una sfilata di alta moda. Il presidio di operai iscritti al Sudd Cobas ha bloccato la consegna degli abiti destinati alla passerella. Capi che in boutique arrivano a 1.500 euro l’uno. Qui, chi li stira guadagna poco più di 1.300 euro al mese. Lavorando dodici, tredici ore al giorno, dal lunedì al sabato, senza diritti. "Guardate la misura dell’ingiustizia" attacca Luca Toscano, leader del sindacato autonomo. "Dobbiamo decidere se una giacca venduta a 1.500 euro deve essere fatta da chi lavora 40 ore a settimana per 1.500 euro o da chi ne lavora il doppio per poco più di mille, senza ferie né malattia pagate". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Picchetto e accuse: "Il Made in Italy dello sfruttamento". E salta sfilata di lusso

