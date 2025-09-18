piazzapulita formigli segue in diretta il viaggio della global sumud flotilla

A Piazzapulita, questa sera – giovedì 18 settembre – su La7, prosegue il racconto del viaggio della Global Sumud Flotilla, le imbarcazioni che trasportano aiuti umanitari verso Gaza. Anticipazioni e ospiti del 18 settembre 2025. Oltre all’attenzione sul mare, con gli inviati presenti sulle barche, nel programma di Corrado Formigli ci sarà anche un’inchiesta sui rapporti tra Italia e Israele. Spazio, poi, all’omicidio di Charlie Kirk con un reportage dagli Stati Uniti. Tra gli ospiti di Piazzapulita: lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; il giornalista e saggista Paolo Mieli; l’economista statunitense e professore alla Columbia University Jeffrey Sachs; lo scrittore Gianrico Carofiglio; la storica Michela Ponzani; la giornalista e scrittrice Randa Ghazy; il capoprogetto di Medici Senza Frontiere a Gaza Marco Sandrone. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

