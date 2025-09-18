Arezzo, 18 settembre 2025 – L' incontro, la festa, la musica. Stasera con inizio alle 21, sarà Piazza Zucchi ad Arezzo a vestirsi di musica e colori per il concerto a ingresso gratuito dell'Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink. Un incontro speciale, dedicato alla città, che segna la conclusione del progetto «Saràbanda – laboratorio interculturale», promosso da Officine della Cultura con il sostegno di Fondazione Cr Firenze nell'ambito della quinta edizione del Bando Partecipazione Culturale – Periferie. E che vede la collaborazione dell'Associazione Donne Insieme in occasione del 30° anniversario di attività, insieme al contributo dell'Assessorato alle Politiche per l'Integrazione del Comune di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazza Zucchi in festa, c'è il concerto dell'Oma