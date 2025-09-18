Piazza nel degrado Verlicchi La Pigna | Buche sporcizia e insediamenti abusivi sotto gli occhi del Comune da anni

Dopo il caso di un atleta ravennate che si è fratturato un piede inciampando in una buca mentre correva in piazza Zaccagnini, la situazione di degrado della zona arriva sui banchi del Consiglio comunale tramite un’interrogazione depositata dalla consigliera Veronica Verlicchi de La Pigna."Piazza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Verlicchi (La Pigna): "Piazza Zaccagnini, degrado sotto gli occhi del Comune da anni: tra buche, sporcizia e insediamenti abusivi. Interrogazione al Sindaco"

Verlicchi (La Pigna): "Piazza Zaccagnini, degrado sotto gli occhi del Comune da anni: tra buche, sporcizia e insediamenti abusivi. Interrogazione al Sindaco" - "Piazza Benigno Zaccagnini rappresenta da troppo tempo l'immagine del degrado urbano e dell'incuria amministrativa – dichiara Veronica Verlicchi, capogruppo de La Pigna –.

