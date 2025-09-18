piazza mentana il progetto esecutivo in giunta

La soprintendenza regionale ai monumenti ha notificato al comune di Porto San Giorgio di aver espresso parere positivo circa la fattibilità del progetto di riqualificazione di piazza Mentana. Era un pronunciamento molto atteso dal sindaco Valerio Vesprini poiché, se positivo com’è stato, dava la possibilità di procedere con immediatezza all’esecuzione di un’opera molto bella ed accogliente da frequentare e in cui socializzare: "Siamo nella fase di approvazione del progetto esecutivo, che effettueremo venerdì prossimo in Giunta e che aprirà la strada al bando di gara per l’affidamento dei lavori" dice il primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

