Piazza Mentana il progetto esecutivo in giunta
La soprintendenza regionale ai monumenti ha notificato al comune di Porto San Giorgio di aver espresso parere positivo circa la fattibilità del progetto di riqualificazione di piazza Mentana. Era un pronunciamento molto atteso dal sindaco Valerio Vesprini poiché, se positivo com’è stato, dava la possibilità di procedere con immediatezza all’esecuzione di un’opera molto bella ed accogliente da frequentare e in cui socializzare: "Siamo nella fase di approvazione del progetto esecutivo, che effettueremo venerdì prossimo in Giunta e che aprirà la strada al bando di gara per l’affidamento dei lavori" dice il primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Musica, beneficenza e inclusione. Il Rock Benefit in piazza Mentana: "Diamo spazio agli artisti emergenti"
Non dimenticatevi l'appuntamento sabato 20 settembre in piazza Mentana dal Teatro Civico alle ore 11 per il dibattito sull'utilizzo dell' AI e poi alle 12,30 vi immergeret con me con la mia musica generata con l' AI. E domenica 21 Settembre sempre in piazza M Vai su Facebook
