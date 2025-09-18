Piazza del Plebiscito abbraccia Pino Daniele con un live stellare

Piazza del Plebiscito si prepara a trasformarsi, stasera, in un gigantesco abbraccio collettivo: alle 20.30 Napoli rende omaggio a Pino Daniele nel giorno in cui avrebbe compiuto settant’anni e a dieci dal suo addio, con un concerto già sold-out che vive anche in tv due giorni dopo. L’omaggio nella piazza simbolo della città La grande . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Piazza del Plebiscito abbraccia Pino Daniele con un live stellare

