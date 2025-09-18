Il Jimmy Kimmel Live! è stato sospeso: questa è la notizia che arriva dagli Stati Uniti e che torna a riaccendere l’attenzione sui talk show serali americani, finiti nel mirino dei grandi network televisivi. ABC, infatti, ha deciso di sospendere il programma di Jimmy Kimmel, popolarissimo intrattenitore statunitense, in seguito alle parole pronunciate nel suo intervento di attualità nel corso della puntata di lunedì 15 settembre. Il conduttore ha ironizzato sul modo in cui Trump e i suoi fedelissimi hanno strumentalizzato la morte di Charlie Kirk. Mostrando come il presidente degli Stati Uniti, davanti alla domanda di un giornalista su come stesse affrontando il dolore per la scomparsa di Kirk, avesse spostato l’attenzione sui lavori in corso alla Casa Bianca per la ricostruzione di una sala da ballo, Kimmel aveva osservato: “Questo non è il modo in cui un adulto elabora il lutto per l’omicidio di qualcuno che chiama amico, è il modo in cui un bambino di quattro anni piange un pesciolino rosso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Piange come un bambino di 4 anni per un pesciolino rosso”: lo show di Jimmy Kimmel sospeso dopo le sue parole su Trump e la morte di Charlie Kirk