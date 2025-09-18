Il Comune di Capannori siglerà una convenzione specifica per disciplinare i rapporti con le associazioni di volontariato Auser del capoluogo e Anteas della Piana Est, per governare e definire il supporto alla vigilanza scuole, rispetto a quella tradizionale per il 2025-2026. L’attività didattica è appena cominciata e adesso è il tempo di ratificare l’accordo. E’ un servizio in più, rispetto a quanto già svolto, ad esempio dalla polizia locale. Ma per gli istituti scolastici, obiettivi sensibili, più persone sorvegliano meglio è. L’amministrazione comunale nel programma di governo ribadisce l’interesse e la volontà di valorizzare le realtà del terzo settore presenti sul proprio territorio, stimolando la loro partecipazione alla co-progettazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pianeta istruzione. Vigilanza scolastica . C’è la nuova convenzione