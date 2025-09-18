Piacenza favoreggiamento immigrazione clandestina | due misure cautelari
La polizia ha dato esecuzione a Piacenza a due misure cautelari nell’ambito di un'indagine su un sistema illecito di profitti basato sulla concessione dei nulla osta all'ingresso nel territorio italiano di cittadini extracomunitari, attraverso le procedure del Decreto Flussi. I soggetti colpiti dai provvedimenti sono il titolare di un Centro di Assistenza Fiscale di Piacenza e un commercialista piacentino, ritenuti terminali di una rete criminale internazionale volta al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, principalmente di cittadini egiziani. L'indagine ha stimato che la rete criminale, composta dai due soggetti e da altri terminali nei Paesi di origine dei migranti, abbia tratto profitti superiori al milione di euro nell'ambito delle indagini in questione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: piacenza - favoreggiamento
A Piacenza eseguite misure cautelari nei confronti del titolare di un C.A.F. e di un commercialista per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Chiedevano fino a 12mila euro per ottenere un nulla osta d'ingresso. Oltre 141 pratiche irregolari #essercise - X Vai su X
PIPE per CRACK NO !Non nel nostro nome ! Piacenza – Ausl distribuisce pipe sterili per crack tramite SerDP. Fratelli d’Italia presenterà esposto in Procura. Depositata interrogazione in Regione. Non è la prima volta: • Parma ? 316 pipe distrib - facebook.com Vai su Facebook
Piacenza, favoreggiamento immigrazione clandestina: due misure cautelari; Favoreggiamento dell'immigrazione e profitti per un milione: nei guai due persone; Immigrazione clandestina, scoperti falsi nulla osta a Piacenza.
Piacenza, favoreggiamento immigrazione clandestina: due misure cautelari - (LaPresse) La Polizia ha dato esecuzione a Piacenza a due misure cautelari nell’ambito di un'indagine su un sistema illecito di profitti basato ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com
“Fino a 12mila euro per il nulla osta di ingresso in Italia, giro d’affari di oltre un milione” - Operazione della polizia di Piacenza contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: a finire nei guai il titolare di un centro di assistenza ... Riporta piacenzasera.it