Piacenza favoreggiamento immigrazione clandestina | due misure cautelari

Tgcom24.mediaset.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha dato esecuzione a Piacenza a due misure cautelari nell’ambito di un'indagine su un sistema illecito di profitti basato sulla concessione dei nulla osta all'ingresso nel territorio italiano di cittadini extracomunitari, attraverso le procedure del Decreto Flussi. I soggetti colpiti dai provvedimenti sono il titolare di un Centro di Assistenza Fiscale di Piacenza e un commercialista piacentino, ritenuti terminali di una rete criminale internazionale volta al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, principalmente di cittadini egiziani. L'indagine ha stimato che la rete criminale, composta dai due soggetti e da altri terminali nei Paesi di origine dei migranti, abbia tratto profitti superiori al milione di euro nell'ambito delle indagini in questione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

piacenza favoreggiamento immigrazione clandestina due misure cautelari

© Tgcom24.mediaset.it - Piacenza, favoreggiamento immigrazione clandestina: due misure cautelari

In questa notizia si parla di: piacenza - favoreggiamento

Piacenza, favoreggiamento immigrazione clandestina: due misure cautelari; Favoreggiamento dell'immigrazione e profitti per un milione: nei guai due persone; Immigrazione clandestina, scoperti falsi nulla osta a Piacenza.

Piacenza, favoreggiamento immigrazione clandestina: due misure cautelari - (LaPresse) La Polizia ha dato esecuzione a Piacenza a due misure cautelari nell’ambito di un'indagine su un sistema illecito di profitti basato ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

“Fino a 12mila euro per il nulla osta di ingresso in Italia, giro d’affari di oltre un milione” - Operazione della polizia di Piacenza contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: a finire nei guai il titolare di un centro di assistenza ... Riporta piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Piacenza Favoreggiamento Immigrazione Clandestina