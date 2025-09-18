Phicaeu si allunga l' elenco delle denunce | presentate 10 querele a Milano

Milanotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si allunga l’elenco delle denunce contro il sito phica.eu. Nei giorni scorsi in Procura a Milano sono state depositate una decina di querele per diffamazione e violazione della privacy, affidate al pubblico ministero Giovanni Tarzia.Il magistrato segue il filone milanese dell’inchiesta sul. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: phicaeu - allunga

Phica.eu, si allunga l'elenco delle denunce: presentate 10 querele a Milano.

Phica.eu, si allunga l'elenco delle denunce: presentate 10 querele a Milano - Nei giorni scorsi in Procura a Milano sono state depositate una decina di querele per diffamazione e violazione della privacy, affidate al ... Segnala milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Phicaeu Allunga Elenco Denunce