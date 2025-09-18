Phicaeu si allunga l' elenco delle denunce | presentate 10 querele a Milano
Si allunga l’elenco delle denunce contro il sito phica.eu. Nei giorni scorsi in Procura a Milano sono state depositate una decina di querele per diffamazione e violazione della privacy, affidate al pubblico ministero Giovanni Tarzia.Il magistrato segue il filone milanese dell’inchiesta sul. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Si allunga l'elenco delle donne vittime del sito web "Phica" che raccoglie foto rubate a ignare ragazze in tutta Italia. Nella rete è finita anche Valeria Campagna, 27 anni di Latina, vicesegretaria del Pd Lazio e consigliera comunale a Latina dove è stata eletta p - facebook.com Vai su Facebook
