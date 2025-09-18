Peste suina tolte le restrizioni | Gli allevatori ora vedono la luce

Tolte agli allevamenti suinicoli lombardi e piemontesi di Lodi, Pavia e Novara le restrizioni introdotte per contrastare la peste suina. La decisione è stata presa dalla Commissione Ue su sollecitazione dell’assessore regionale all’ agricoltura Alessandro Beduschi e del commissario straordinario Giovanni Filippini. Nel dettaglio, la zona ‘3’, quella con restrizioni totali, viene completamente rimossa: 109 Comuni vengono classificati in zona ‘2’, 57 in zona ‘1’, mentre 72 comuni precedentemente inclusi nelle zone di restrizione passano a territorio libero. "Il ritorno all’operatività degli allevamenti suinicoli lombardi e piemontesi è la dimostrazione che il lavoro fatto dal ministero dell’agricoltura e dal ministero della salute, insieme alla struttura commissariale, porta a buoni risultati – ha aggiunto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Peste suina, tolte le restrizioni: "Gli allevatori ora vedono la luce"

