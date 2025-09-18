Pescara l'annuncio di lavoro shock | Cercasi parrucchiere gay per donne hanno un passo in più

A Montesilvano (Pescara) un salone di bellezza ha pubblicato un annuncio di lavoro richiedendo esplicitamente "un parrucchiere uomo gay con partita Iva". Il titolare Alessandro Tacconelli ha difeso la scelta sostenendo che i gay "hanno un passo in più" nel settore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pescara - annuncio

Montesilvano, "Cerchiamo parrucchiere uomo #Gay con partita Iva": annuncio social rimosso, "è discriminatorio" https://gay.it/montesilvano-parrucchiere-uomo-gay-annuncio… #Pescara - X Vai su X

? Nuova sede Regione Abruzzo a Pescara, il Pd attacca: “opera costosa, inutile e dannosa” ? L’Unione comunale del Partito Democratico di Pescara, insieme al vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli, al gruppo consiliare cittadino, ai segr - facebook.com Vai su Facebook

Pescara, l'annuncio di lavoro shock: Cercasi parrucchiere gay per donne, hanno un passo in più; PUNTO DA CALABRONE VA IN SHOCK ANAFILATTICO: 55ENNE SALVATO DAL 118 A CIVITELLA CASANOVA; Comunicato della Riunione dei Ministri dello Sviluppo del G7 di Pescara.

Pescara, l’annuncio di lavoro shock: “Cercasi parrucchiere gay per donne, hanno un passo in più” - A Montesilvano (Pescara) un salone di bellezza ha pubblicato un annuncio di lavoro richiedendo esplicitamente "un parrucchiere uomo gay con partita ... Riporta fanpage.it

Colf cercasi, l'annuncio pretenzioso: «Deve essere laureata e disponibile al trasferimento all'estero» - Cercasi colf con laurea di nuovo o vecchio ordinamento, almeno due anni di esperienza, conoscenza del pacchetto Office, disponibilità a trasferte in Italia e all’estero, capacità di primo soccorso e ... Scrive leggo.it