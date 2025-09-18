Perugia tre mesi di zona rossa a Fontivegge | 3.638 controlli 68 denunce e 12 arresti

Operazione riuscita per i tre mesi di vigilanza rafforzata nell’area della stazione di Fontivegge, la "zona rossa" istituita a Perugia per contrastare degrado e illegalità. I numeri, esaminati questa mattina nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, parlano chiaro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

