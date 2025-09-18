Perugia su RaiUno domenica la puntata di A sua immagine dedicata alla città con un viaggio tra arte storia e fede
Domenica 21 settembre, alle ore 10, nell’ambito della trasmissione di Rai1 A Sua immagine andrà in onda la puntata dedicata a Perugia per la rubrica “Viaggio nel Giubileo”, appuntamento che la trasmissione televisiva, in onda ogni domenica mattina sul primo canale Rai, sta realizzando in giro per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: perugia - raiuno
A Perugia si cammina… ma sulla storia. Nel cuore del centro storico, ogni passo è un viaggio nel tempo. Camminare qui significa sfiorare la storia con i piedi, osservare Perugia dall’alto, tra archi, vicoli e scalinate che raccontano secoli di vita, arte e in - facebook.com Vai su Facebook
Perugia su RaiUno, domenica la puntata di A sua immagine dedicata alla città con un viaggio tra arte, storia e fede; A Perugia le riprese della troupe Rai di “A Sua Immagine”; Joelle conquista Affari tuoi - La Voce di Rovigo.
Domenica In: chi sono gli ospiti della puntata in onda domenica 30 marzo 2025 su Rai 1 - Ecco tutti i nomi di coloro che prenderanno parte alla puntata di oggi del programma di Rai Uno condotto da Mara Venier. Segnala movieplayer.it
Domenica In, gli ospiti del 18 maggio, ultima puntata: Antonello Venditti e Jerry Calà - Mara Venier è un appuntamento fisso del palinsesto domenicale pomeridiano di Rai 1: ogni settimana ... Si legge su gazzetta.it