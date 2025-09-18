Pernici da applausi ai Mondiali di Tokyo | l' analisi del coach
Semifinale da protagonista per il 22enne bresciano che corre in 1:43.84, nuovo primato personale e quarto tempo italiano di sempre negli 800 metri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Diamond League, Pernici da applausi a Bruxelles: 1:44.05 e nuovo personale negli 800. Bruni qualificata a Zurigo
Atletica, McLaughlin sfiora il record del mondo sui 400! Battocletti in finale, Pernici da applausi, Rojas torna di bronzo
Atletica, McLaughlin sfiora il record del mondo sui 400! Battocletti in finale, Pernici da applausi, Rojas torna di bronzo
Francesco Pernici accarezza la finale degli 800 ai Mondiali e il record italiano. Che grinta sull'acqua - Francesco Pernici ha accarezzato la qualificazione alla finale degli 800 metri ai Mondiali 2025 di atletica.
Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 18 settembre, Battocletti in finale 5000m, delusione Pernici. Risultati e medaglie - Mondiali atletica Tokyo 18 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al quinto giorno: Battocletti e Pernici dopo l'oro di Furlani ...