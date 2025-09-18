Perin può davvero soffiare il posto da titolare a Di Gregorio? Cosa filtra sui portieri della Juventus e le ultimissime verso il Verona

Perin può davvero soffiare il posto da titolare a Di Gregorio? Ecco che cosa filtra sui portieri della Juventus e le ultimissime novità verso il Verona. Dopo le ultime due prestazioni in Serie A e Champions League, il dibattito sui portieri della Juve è tornato centrale. Di Gregorio, infatti, ha subito tre gol contro l’Inter e altri quattro contro il Borussia Dortmund, alimentando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori su un possibile ritorno di Mattia Perin tra i pali. Secondo quanto riportato da Tuttosport, molti invocano l’ex Genoa come soluzione per ridurre i rischi e garantire maggiore sicurezza alla retroguardia bianconera, soprattutto in vista della trasferta di sabato a Verona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

