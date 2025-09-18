A poche ore dalla sfida dell’Etihad Stadium, il capitano del Napoli ha raccontato come gli azzurri proveranno a fermare l’attaccante norvegese. Il fischio d’inizio di Manchester City-Napoli è sempre più vicino. L’attesa per il debutto dei campioni d’Italia nella fase campionato della Champions League è febbrile. L’avvicinamento alla sfida contro la squadra di Pep Guardiola è stato caratterizzato dalle parole di Giovanni Di Lorenzo. Manchester City-Napoli, Di Lorenzo parla di Haaland. Analizzando il ritorno del Napoli nella massima competizione continentale dopo un anno di assenza, il capitano partenopeo si è soffermato soprattutto su Erling Braut Haaland, il pericolo principale nelle fila dei Citizens: “ Sappiamo quanto sia devastante, in difesa servirà una prestazione di altissimo livello per contenerlo “. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Pericolo Haaland, Di Lorenzo spiega come fermarlo: la soluzione