Firenze, 18 settembre 2025 – La Fondazione Teatro della Toscana ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro il dewclassamento del teatro della Pergola. Tra gli elementi contestati, la scelta della Commissione di ritenere “non valutabile” sotto il profilo della qualità artistica il progetto triennale presentato dalla Fondazione, ma anche il presupposto su cui poggia la valutazione, vale a dire che la domanda presentata dalla Toscana sarebbe stata “generica e lacunosa” su molte produzioni relative alle annualità 2026 e 2027. Di tutta risposta la Fondazione ribatte che la normativa non prevedeva la presentazione di programmi dettagliati per le produzioni 2026 e 2027 mentre era tenuta a presentare un progetto triennale di carattere generale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pergola declassata, ecco il ricorso al Tar della Fondazione Teatro della Toscana