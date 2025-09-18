Pergola declassata arriva il ricorso al Tar da parte della Fondazione
Firenze, 18 settembre 2025 – Prosegue la battaglia per difendere la Pergola. “Abbiamo presentato ricorso al Tar, come avevamo detto fin dall'inizio per tutelare il Teatro della Toscana e per difenderne l'onorabilità”. Lo afferma la sindaca di Firenze Sara Funaro, che è anche presidente della Fondazione Teatro della Toscana. La Fondazione ha proceduto, come annunciato fin dall'indomani dell'avvenuto declassamento da parte del Mic, a proporre ricorso al competente del Tar del Lazio. “Come si evince dal ricorso e dalla lettura dei verbali, è palese che le motivazioni addotte dalla commissione siano totalmente pretestuose e non supportate né sotto il profilo tecnico né sotto quello artistico - spiega il sindaco Sara Funaro in una nota - e che ci sia un attacco senza precedenti a un'istituzione culturale dalla lunga e importante storia come il Teatro della Toscana e alla sua direzione artistica”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
