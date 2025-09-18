Perdono di Terranuova L’agricoltura al centro
Arezzo, 18 settembre 2025 – La 411ª Fiera del Perdono di Terranuova Bracciolini conferma la sua vocazione agricola e di valorizzazione delle produzioni di qualità con l’area agricoltura e mercato locale, organizzata in collaborazione con il Distretto Rurale e Biologico del Valdarno di Sopra e la Rete Mercato Coperto degli Agricoltori del Valdarno. Lo spazio, strutturato con aree coperte e spazi all’aperto, sarà una vera e propria piazza del gusto e dell’incontro tra produttori, cittadini e visitatori, offrendo l’occasione di scoprire e acquistare eccellenze locali e nazionali. All’interno del mercato sarà possibile incontrare i produttori locali, grazie alla collaborazione delle aziende del Distretto Rurale e Biologico e della Rete Mercato Coperto, che proporranno i frutti della loro esperienza in agricoltura sostenibile e di filiera corta; conoscere i produttori nazionali, selezionati in sinergia con Slow Food, che porteranno a Terranuova alcune delle eccellenze del panorama agroalimentare italiano; partecipare a degustazioni di prodotti enogastronomici, occasione unica per apprezzare da vicino la qualità e la varietà delle produzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
