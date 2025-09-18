Perde il controllo del furgone e schianta contro un'auto | gravissima una bimba di 10 anni ferite altre 5 persone

Fanpage.it | 18 set 2025

Sei persone sono rimaste ferite nell'incidente del 17 settembre tra Milano e Pavia che ha coinvolto tre veicoli. Un furgone avrebbe invaso la corsia opposta di marcia schiantandosi frontalmente con una Panda e poi contro una 500. Una bambina di 10 anni è ricoverata in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

