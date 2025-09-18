Percorso naturalistico notturno tra i calanchi delle grotte di Onferno

Riminitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 settembre gita molto particolare fuori porta, in quel 'paradiso d'Onferno'. Insieme al naturalista cesenate Eddi Bisulli i presenti si muoveranno tra calanchi, prati e sentieri tra leggende e riflessi dei sassi di luna. Le guide de "La Nottola" porteranno i partecipanti alla gita nel. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: percorso - naturalistico

Dalla Vena del Gesso al Parco del Delta del Po: il percorso ciclo-naturalistico lungo il canale naviglio Zanelli

Dalla Vena del Gesso al Parco del Delta del Po: il percorso ciclo-naturalistico lungo il canale naviglio Zanelli

Percorso naturalistico Marecchia, lunedì scatta il divieto di caccia

Percorso naturalistico notturno tra i calanchi delle grotte di Onferno; .

Percorso naturalistico Marecchia, lunedì scatta il divieto di caccia - Entra in vigore lunedì l’ordinanza che stabilisce specifiche limitazioni all’attività venatoria nelle zone che si estendono lungo il percorso storico- Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Percorso Naturalistico Notturno Calanchi