Percorsi 2025 26 di abilitazione per docenti | tempi di avvio ancora incerti Pillole di Question Time
Puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube) dedicata agli interpelli. In collegamento Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, che ha fornito aggiornamenti in merito all’avvio dei prossimi percorsi abilitanti per docenti. L'articolo Percorsi 202526 di abilitazione per docenti: tempi di avvio ancora incerti. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
NEWS UFFICIALE – MUR Arriva l’autorizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca: È consentita l’iscrizione contemporanea ai percorsi di abilitazione all’insegnamento e al X ciclo TFA sostegno. Misura già adottata anche lo scorso anno acc - facebook.com Vai su Facebook
Formazione docenti, al via la doppia iscrizione all’abilitazione e TFA sostegno - Il MUR approva la doppia iscrizione ai corsi abilitanti e TFA Sostegno X ciclo: cosa cambia per gli aspiranti docenti. Scrive catania.liveuniversity.it
Supplenze docenti da GPS e interpelli, nuovi percorsi abilitanti, concorso PNRR3. LE RISPOSTE AI QUESITI - Supplenze, percorsi abilitanti, concorso PNRR3: sono i punti chiave dell'anno scolastico 2025/26 dal punto di vista dei docenti ... Riporta orizzontescuola.it