Perché sono tutti pazzi per il trend dark romance? e cosa c’entra Twilight

C’è un nuovo protagonista nell’armadio di questo autunno, e non è l’ennesimo blazer oversize. Si chiama dark romance: un’estetica che sembra uscita da un romanzo gotico dell’Ottocento remixato con Wednesday Addams e un di TikTok in slow motion. Le ragazze che un tempo sfogliavano Tumblr alla ricerca di citazioni di Twilight ora indossano corsetti in broccato, maxi dress in velluto e choker da vampira rinascimentale. Perché sì: l’amore non muore mai, e nemmeno un buon collo alto in pizzo. Dark Romance: il trend autunnale che trasforma il boho in qualcosa di (molto) più gotico. Il dark romance non nasce dal nulla: prende i drappeggi, le maniche a campana e le gonne svolazzanti tipiche del boho, e ci aggiunge ombre, dramma e qualche candeliere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

